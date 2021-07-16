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Жиру прибыл на медосмотр в Милан - ВИДЕО
Вскоре француз заключит сделку с "россонери"
"Милан" в ближайшее время заключит сделку с нападающим "Челси" Оливье Жиру. 34-летний француз прибыл на медосмотр для миланского клуба.
Iniziano le visite mediche di Olivier #Giroud con il #Milan #CFC @tvdellosport @andreazedda_ pic.twitter.com/Xjh1UvclVo— Gianluigi Longari (@Glongari) July 16, 2021
Ранее отмечалось, что "Милан" заплатит за игрока 1 млн евро, аналогичная сумма будет выплачена и в качестве различных бонусов. Форвард подпишет контракт с клубом до 2023 года.
Напомним, 34-летний Жиру перешел в "Челси" зимой 2018 года. За это время за "аристократов" он провёл 119 встреч во всех турнирах, в которых забил 39 мячей и отличился 14 результативными передачами.
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