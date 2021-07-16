Жиру прибыл на медосмотр в Милан - ВИДЕО

"Милан" в ближайшее время заключит сделку с нападающим "Челси" Оливье Жиру. 34-летний француз прибыл на медосмотр для миланского клуба.

Ранее отмечалось, что "Милан" заплатит за игрока 1 млн евро, аналогичная сумма будет выплачена и в качестве различных бонусов. Форвард подпишет контракт с клубом до 2023 года.

Напомним, 34-летний Жиру перешел в "Челси" зимой 2018 года. За это время за "аристократов" он провёл 119 встреч во всех турнирах, в которых забил 39 мячей и отличился 14 результативными передачами.