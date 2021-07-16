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Жиру прибыл на медосмотр в Милан - ВИДЕО

Италия
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Вскоре француз заключит сделку с "россонери"

Жиру прибыл на медосмотр в Милан - ВИДЕО

Новина українською

"Милан" в ближайшее время заключит сделку с нападающим "Челси" Оливье Жиру. 34-летний француз прибыл на медосмотр для миланского клуба.

Ранее отмечалось, что "Милан" заплатит за игрока 1 млн евро, аналогичная сумма будет выплачена и в качестве различных бонусов. Форвард подпишет контракт с клубом до 2023 года.

Напомним, 34-летний Жиру перешел в "Челси" зимой 2018 года. За это время за "аристократов" он провёл 119 встреч во всех турнирах, в которых забил 39 мячей и отличился 14 результативными передачами.

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В статье: Оливье Жиру Челси (Лондон) Милан
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