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Криштиану Роналду намерен остаться в Ювентусе до окончания контракта

Италия
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Португалец не покинет клуб

Криштиану Роналду намерен остаться в Ювентусе до окончания контракта

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду намерен доработать свой контракт с клубом до конца. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, португальский форвард окончательно принял решение относительно своего будущего. Роналду написал руководству "Ювентуса" о своём желании выполнить контракт, который рассчитан до 30 июня 2022 года.

Напомним, Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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