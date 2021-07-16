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Доннарумма сделал татуировку после победы Италии на Евро-2020
Джанлуиджи набил кубок и дату
Getty Images / Global Images Ukraine
Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма сделал татуировку в честь победы на Евро-2020.
Голкипер набил на левой руке изображение Кубка Анри Делоне, который вручают за победу на европейском первенстве, а также дату финала турнира.
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Комментарии (1)
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TarasLviv2019 (LVIV)
16.07.2021 в 17:24
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