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Интер впервые за 26 лет изменит спонсора - известно, кто будет новым
Фото: Footy Headlines
В следующем сезоне миланский "Интер", действующий чемпион Италии, получит нового спонсора.
Это произойдет впервые за 26 лет - столько времени клуб работал с компанией "Pirelli".
Новое соглашение достигнуто с "socios.com". Это приложение для болельщиков.
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, официальное объявление о новом партнерстве ожидают на следующей неделе.
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