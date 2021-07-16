Интер впервые за 26 лет изменит спонсора - известно, кто будет новым

В следующем сезоне миланский "Интер", действующий чемпион Италии, получит нового спонсора.

Это произойдет впервые за 26 лет - столько времени клуб работал с компанией "Pirelli".

Новое соглашение достигнуто с "socios.com". Это приложение для болельщиков.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, официальное объявление о новом партнерстве ожидают на следующей неделе.