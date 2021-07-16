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Драма чемпиона Евро-2020 Локателли: он хочет в Ювентус, а деньги есть у Арсенала
Сегодня представители туринского "Ювентуса" встретились с представителями клуба "Сассуоло" по поводу трансфера полузащитника Мануэля Локателли.
"Юве" предлагает аренду с обязательством приобрести игрока за 30 млн евро. "Сассуоло" категорически против. Но переговоры с "Ювентусом" продолжаться, поскольку они являются приоритетом лично для Локателли, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.
"Сассуоло" же хочет 40 млн евро. Клуб знает, что эти деньги готов заплатить лондонский "Арсенал".
Напомним, что Локателли стал чемпионом Европы в составе сборной Италии на Евро-2020.
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