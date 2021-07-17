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Официально. Милан подписал форварда сборной Франции

Италия
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Опытный нападающий

Официально. Милан подписал форварда сборной Франции

Мілан/Автор невідомий

Новина українською

Итальянский "Милан" на своем сайте официально объявил о подписании французского нападающего Оливье Жиру.

Контракт с форвардом заключен на два года. Последним клубом Оливье был лондонский "Челси", за который он выступал на протяжении последних трех сезонов. Жиру присоединился к составу "росонери" на правах свободного агента.

34-летний футболист будет выступать под 9 номером. Предыдущим владельцем футболки с этой цифрой был Марио Манджукич, который покинул клуб после проведенной половины предыдущего сезона.

За три года в "Челси" Жиру провел 119 матчей, отметившись 39 голами и 14 ассистами, проводив в среднем 47,8 минут на поле.

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В статье: Оливье Жиру Милан
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Источник:
Милан

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