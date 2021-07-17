Каннаваро: В ближайшие 10-15 лет Доннарумма будет лучшим вратарем мира

Звезда сборной Италии Фабио Каннаваро дал комментарий после победы команды на Евро-2020:

– Я очень обрадовался. Счастлив, что именно Кьеллини поднял кубок первым после меня, потому что в 2006-м Джорджо смотрел финал на трибунах. Еще мы играли с ним, я очень его уважаю.

– После победы на чемпионате мира вы также взяли "Золотой мяч". Можете представить такой сценарий для Кьеллини?

– Джорджо прекрасно играл на Евро, но настоящий чемпион в этой сборной – Джанлуиджи Доннарумма. Удивительно, что до Евро-2020 были те, кто считал его хорошим, но в целом обычным голкипером. В нем ничего обычного, начиная с невероятного спокойствия, а ведь ему всего 22.

– Доннарумма перешел в "ПСЖ" бесплатно. Упущение для топ-клубов Италии?

– Конечно, потому что в ближайшие 10-15 лет он будет лучшим вратарем мира. По крайней мере мы будем наслаждаться этим в сборной.

– Вы бы вручили Золотой мяч-2021 Доннарумме?

– Нет, я бы отдал его Месси. Лео – абсолютный номер один, главное действующее лицо отличного Кубка Америки, – сказал чемпион мира 2006 года.