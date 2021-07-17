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Роналду обсудит с Ювентусом новый контракт
Игрок хочет продолжать выступления в Италии
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" и нападающий Криштиану Роналду хочет обсудить продление контракта в ближайшее время. Он будет рассчитан до 2023-го года.
Новые условия предусматривают, что зарплата Роналду может измениться: вместо 31 миллиона евро, 36-летний игрок может начать получать 20 миллионов евро в год.
В прошлом сезоне Серии А Криштиану стал лучшим бомбардиром турнира, забив 29 голов.
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Источник:NicoSchira
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