Роналду обсудит с Ювентусом новый контракт

"Ювентус" и нападающий Криштиану Роналду хочет обсудить продление контракта в ближайшее время. Он будет рассчитан до 2023-го года.

Новые условия предусматривают, что зарплата Роналду может измениться: вместо 31 миллиона евро, 36-летний игрок может начать получать 20 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне Серии А Криштиану стал лучшим бомбардиром турнира, забив 29 голов.