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Роналду обсудит с Ювентусом новый контракт

Италия
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Игрок хочет продолжать выступления в Италии

Роналду обсудит с Ювентусом новый контракт

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" и нападающий Криштиану Роналду хочет обсудить продление контракта в ближайшее время. Он будет рассчитан до 2023-го года.

Новые условия предусматривают, что зарплата Роналду может измениться: вместо 31 миллиона евро, 36-летний игрок может начать получать 20 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне Серии А Криштиану стал лучшим бомбардиром турнира, забив 29 голов.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Источник:
NicoSchira

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