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Жиру - после перехода в Милан: Моя цель - выиграть несколько трофеев

Италия
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Француз очень рад переезду в Италию

Жиру - после перехода в Милан: Моя цель - выиграть несколько трофеев

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Нападающий Оливье Жиру дал комментарий после перехода в "Милан" из "Челси":

"Моя цель – выиграть несколько трофеев. По этой причине я играю в футбол. Я хочу побеждать снова и снова.

Чувствую себя маленьким ребенком, которому почти 35 лет. В детстве и юности мне нравились Жан-Пьер Папен, Андрей Шевченко и, конечно, Паоло Мальдини. Эта команда заставила меня мечтать, я также был большим поклонником Марко ван Бастена. "Милан" имеет богатую клубную историю, поэтому я хотел присоединиться к клубу", – сказал Жиру.

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В статье: Оливье Жиру Челси (Лондон) Милан
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Источник:
Sky Sports

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