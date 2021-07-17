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Жиру - после перехода в Милан: Моя цель - выиграть несколько трофеев
Француз очень рад переезду в Италию
Нападающий Оливье Жиру дал комментарий после перехода в "Милан" из "Челси":
"Моя цель – выиграть несколько трофеев. По этой причине я играю в футбол. Я хочу побеждать снова и снова.
Чувствую себя маленьким ребенком, которому почти 35 лет. В детстве и юности мне нравились Жан-Пьер Папен, Андрей Шевченко и, конечно, Паоло Мальдини. Эта команда заставила меня мечтать, я также был большим поклонником Марко ван Бастена. "Милан" имеет богатую клубную историю, поэтому я хотел присоединиться к клубу", – сказал Жиру.
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