Буффон: Доннарумма может выиграть Золотой мяч

Голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон поделился мыслями о своем партнере по амплуа Джанлуиджи Доннарумму:

"- Доннарумма идет по Вашим стопам: суждено ему стать одним из самых сильных? Сможет ли он выиграть "Золотой мяч"?

- На мой взгляд, он, безусловно, может выиграть "Золотой мяч". За свои качества и за то, что показал. Джанлуиджи должен стремиться к "Золотому мячу".

Вы говорите с человеком, которому в 18 лет сказали: "Говорят, ты можешь стать вторым сильнейшим голкипером в истории после Яшина". Я ответил: "А почему вторым после Яшина? Кто сказал, что я не смогу стать сильнейшим?”.

Когда ты молод, не надо довольствоваться малым, нужно всегда стремиться к максимуму. Джиджи должен это делать", - сказал Буффон.