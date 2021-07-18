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Буффон: Доннарумма может выиграть Золотой мяч
Класс признает класс
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон поделился мыслями о своем партнере по амплуа Джанлуиджи Доннарумму:
"- Доннарумма идет по Вашим стопам: суждено ему стать одним из самых сильных? Сможет ли он выиграть "Золотой мяч"?
- На мой взгляд, он, безусловно, может выиграть "Золотой мяч". За свои качества и за то, что показал. Джанлуиджи должен стремиться к "Золотому мячу".
Вы говорите с человеком, которому в 18 лет сказали: "Говорят, ты можешь стать вторым сильнейшим голкипером в истории после Яшина". Я ответил: "А почему вторым после Яшина? Кто сказал, что я не смогу стать сильнейшим?”.
Когда ты молод, не надо довольствоваться малым, нужно всегда стремиться к максимуму. Джиджи должен это делать", - сказал Буффон.
Напомним, что Доннарумма был признан лучшим голкипером Евро-2020.
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