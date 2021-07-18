Милан объявил о подписании левого защитника

Уже бывший игрок "Монако" Фоде Балло-Туре стал футболистом "Милана". Об этом итальянский клуб объявил на официальном сайте.

Левый защитник перебрался в "Милан" за 4 млн евро. Также в соглашении предусмотрены 500 тыс евро возможных бонусов.

Контракт с игроком рассчитан до 2025 года. Медицинское обследование было пройдено успешно, хотя накануне "росонери" откладывали его.

Балло-Туре будет выступать под 5 номером. Предыдущий сезон под ним играл Диогу Далот, который находился в клубе на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".

В "Монако" футболист провел последние 2,5 года, записав в свой актив 8 ассистов в 74 играх.