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Милан объявил о подписании левого защитника
Игрок ротации?
Мілан/Автор невідомий
Уже бывший игрок "Монако" Фоде Балло-Туре стал футболистом "Милана". Об этом итальянский клуб объявил на официальном сайте.
Левый защитник перебрался в "Милан" за 4 млн евро. Также в соглашении предусмотрены 500 тыс евро возможных бонусов.
Контракт с игроком рассчитан до 2025 года. Медицинское обследование было пройдено успешно, хотя накануне "росонери" откладывали его.
Балло-Туре будет выступать под 5 номером. Предыдущий сезон под ним играл Диогу Далот, который находился в клубе на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".
В "Монако" футболист провел последние 2,5 года, записав в свой актив 8 ассистов в 74 играх.
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