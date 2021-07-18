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Локателли отказал Арсеналу и Боруссии Д и договорился о контракте с Ювентусом

Италия
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Переход все ближе

Локателли отказал Арсеналу и Боруссии Д и договорился о контракте с Ювентусом

transfermarkt.com/Автор невідомий

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Полузащитник "Сассуоло" Мануэль Локателли вскоре покинет клуб ради "Ювентуса". Игрок договорился о условиях личного контракта, который будет заключен до 2026-го года. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Отмечается, что Локателли был сконцентрирован на "старой синьоре", поэтому отклонил предложения лондонского "Арсенала" и дортмундской "Боруссии".

В ближайшее время состоится встреча представителей "Ювентуса" и "Сассуоло", на которой они будут пытаться достичь успеха в переговорах на счет трансфера футболиста.

Напомним, что последние три сезона Мануэль провел в составе "Сассуоло". На его счету 7 голов и 11 ассистов в 99 матчах. Также Локателли стал Чемпионом Европы в составе сборной Италии, сыграв 5 матчей на Евро-2020.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 35 млн евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Мануэль Локателли
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Источник:
NicoSchira

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