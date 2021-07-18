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Локателли отказал Арсеналу и Боруссии Д и договорился о контракте с Ювентусом
Переход все ближе
transfermarkt.com/Автор невідомий
Полузащитник "Сассуоло" Мануэль Локателли вскоре покинет клуб ради "Ювентуса". Игрок договорился о условиях личного контракта, который будет заключен до 2026-го года. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Отмечается, что Локателли был сконцентрирован на "старой синьоре", поэтому отклонил предложения лондонского "Арсенала" и дортмундской "Боруссии".
В ближайшее время состоится встреча представителей "Ювентуса" и "Сассуоло", на которой они будут пытаться достичь успеха в переговорах на счет трансфера футболиста.
Напомним, что последние три сезона Мануэль провел в составе "Сассуоло". На его счету 7 голов и 11 ассистов в 99 матчах. Также Локателли стал Чемпионом Европы в составе сборной Италии, сыграв 5 матчей на Евро-2020.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 35 млн евро.
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