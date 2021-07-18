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Юве хочет взять в аренду Паредеса, пока Артур травмирован

Италия
(1 голосов)

Леандро попал на радары туринцев

Юве хочет взять в аренду Паредеса, пока Артур травмирован

forza

Новина українською

Итальянское издание Football Italia сообщает, что туринский "Ювентус" ищет замену Артуру, пока тот травмирован.

"Зебры" рассматривают в качестве временной замены бразильцу полузащитника "ПСЖ" Леандро Паредеса. "Юве" хочет взять аргентинца в аренду. Примечательно, что интерес к Паредесу не зависит от потенциального трансфера Мануэля Локателли из "Сассуоло".

В прошлом сезоне во всех турнирах 27-летний хавбек принял участие в 36 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 4 ассиста.

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В статье: Ювентус (Турин) Леандро Паредес ПСЖ
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Источник:
Football Italia

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