Юве хочет взять в аренду Паредеса, пока Артур травмирован

Итальянское издание Football Italia сообщает, что туринский "Ювентус" ищет замену Артуру, пока тот травмирован.

"Зебры" рассматривают в качестве временной замены бразильцу полузащитника "ПСЖ" Леандро Паредеса. "Юве" хочет взять аргентинца в аренду. Примечательно, что интерес к Паредесу не зависит от потенциального трансфера Мануэля Локателли из "Сассуоло".

В прошлом сезоне во всех турнирах 27-летний хавбек принял участие в 36 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 4 ассиста.