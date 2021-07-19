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Роналду опубликовал снимок с загадочной подписью на фоне слухов по поводу обмена на Икарди

Италия
(1 голосов)

Многоходовочка

Роналду опубликовал снимок с загадочной подписью на фоне слухов по поводу обмена на Икарди

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" и "Ювентус" могут обменяться футболистами – об этом активно сообщается во французской и итальянской прессе. Якобы туринцы готовы позволить Криштиану Роналду переехать в Париж. Место португальца в команде Аллегри соответственно займет Мауро Икарди.

Интересно, что Роналду на своей странице в Instagram опубликовал фото с Роллс-Ройсом, подписав снимок следующим загадочным образом: "День принятия решения".

Роналду выступает за туринский "Ювентус" с 2018 года. Икарди перешел в "Пари Сен-Жермен" в 2019 году на правах аренды с обязательным правом выкупа.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Мауро Икарди Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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ФутбольнийГеній (Рівне)
19.07.2021 в 12:09
Прикид ще той, пинжак, обрізані брюки і кроси.. В Рівне приїхав би - люде думали б шо якийсь лошара
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