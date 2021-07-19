Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду опубликовал снимок с загадочной подписью на фоне слухов по поводу обмена на Икарди
Многоходовочка
Getty Images / Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" и "Ювентус" могут обменяться футболистами – об этом активно сообщается во французской и итальянской прессе. Якобы туринцы готовы позволить Криштиану Роналду переехать в Париж. Место португальца в команде Аллегри соответственно займет Мауро Икарди.
Интересно, что Роналду на своей странице в Instagram опубликовал фото с Роллс-Ройсом, подписав снимок следующим загадочным образом: "День принятия решения".
Роналду выступает за туринский "Ювентус" с 2018 года. Икарди перешел в "Пари Сен-Жермен" в 2019 году на правах аренды с обязательным правом выкупа.
Популярное сейчас
- Все спарринги клубов УПЛ: Динамо побеждает Этуаль, Заря сильнее Днепра-1, а Десна - Вереса
- Лунин сыграл с капитанской повязкой в товарищеском матче за Реал
- Рух над пропастью, повышение гонорара арбитрам, Кейн в шаге от Ман Сити. Главные новости за 18 июля
- Конте, Фонсека и Гаттузо остаются без работы. Итоговая таблица тренерских трансферов топ-5 лиг
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
- Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО