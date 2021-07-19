Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рубрика High-tech. Моуриньо запросил у боссов Ромы дроны и огромный экран для тренировок команды
Португалец не новатор, ведь Сарри так делает уже давно
Sky Sport
Итальянская "Рома" внедрила современные технологии в свой тренировочный процесс. Новый алленаторе "джаллоросси" Жозе Моуриньо начал использовать дроны и огромный монитор во время занятий первой команды. Сообщается, что "The Special One" запросил технику у руководства клуба.
По информации портала Football Italia, нововведение помогает португальскому специалисту молниеносно реагировать на ошибки подопечных и исправлять их на ходу, прямо на тренировочном поле.
Напомним, Моуриньо возглавил "волков" в мае, он заменил на посту Пауло Фонсеку. В кампании-2020/21 "Рома" заняла 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
????✨????— AS Roma English (@ASRomaEN) July 18, 2021
A few upgrades and changes at Trigoria this summer, to help with training…
#ASRoma
pic.twitter.com/x6GJdUzvUv
Популярное сейчас
- Источник: У Руха не получится проводить домашние матчи УПЛ на стадионе Динамо
- Лунин сыграл с капитанской повязкой в товарищеском матче за Реал
- Рух над пропастью, повышение гонорара арбитрам, Кейн в шаге от Ман Сити. Главные новости за 18 июля
- Игрок Шахтера попал в сферу интересов топ-клуба из Италии - СМИ
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
- Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма