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Рубрика High-tech. Моуриньо запросил у боссов Ромы дроны и огромный экран для тренировок команды

Италия
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Португалец не новатор, ведь Сарри так делает уже давно

Рубрика High-tech. Моуриньо запросил у боссов Ромы дроны и огромный экран для тренировок команды

Sky Sport

Новина українською

Итальянская "Рома" внедрила современные технологии в свой тренировочный процесс. Новый алленаторе "джаллоросси" Жозе Моуриньо начал использовать дроны и огромный монитор во время занятий первой команды. Сообщается, что "The Special One" запросил технику у руководства клуба.

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По информации портала Football Italia, нововведение помогает португальскому специалисту молниеносно реагировать на ошибки подопечных и исправлять их на ходу, прямо на тренировочном поле.

Напомним, Моуриньо возглавил "волков" в мае, он заменил на посту Пауло Фонсеку. В кампании-2020/21 "Рома" заняла 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим)
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Источник:
Football Italia

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