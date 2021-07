Рубрика High-tech. Моуриньо запросил у боссов Ромы дроны и огромный экран для тренировок команды

Итальянская "Рома" внедрила современные технологии в свой тренировочный процесс. Новый алленаторе "джаллоросси" Жозе Моуриньо начал использовать дроны и огромный монитор во время занятий первой команды. Сообщается, что "The Special One" запросил технику у руководства клуба.

По информации портала Football Italia, нововведение помогает португальскому специалисту молниеносно реагировать на ошибки подопечных и исправлять их на ходу, прямо на тренировочном поле.

Напомним, Моуриньо возглавил "волков" в мае, он заменил на посту Пауло Фонсеку. В кампании-2020/21 "Рома" заняла 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

A few upgrades and changes at Trigoria this summer, to help with training…

#ASRoma

pic.twitter.com/x6GJdUzvUv