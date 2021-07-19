Итальянская федерация футбола хочет вакцинировать всех игроков в Серии А и в Серии B

По информации издания Il Corriere dello Sport, Федерация футбола Италии (FIGC) сейчас всеми силами добивается вакцинации для игроков Серии А и Серии В к началу нового сезона.

Как сообщает римская газета, чиновники хотят, чтобы все футболисты двух высших итальянских дивизионов были защищены от коронавируса. Они хотят сделать вакцинацию обязательной, чтобы предотвратить распространение новых случаев заражения и потенциальный перенос матчей в течение сезона.

Несколько клубов Серии А ("Рома", "Сампдория" и "Фиорентина") уже начали вакцинацию; "Болонья", "Эмполи", "Фиорентина" и "Милан" уже ее провели. В "Лацио" анализируют подобную возможность, остальные пока ждут окончательного решения FIGC.