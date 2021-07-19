Кулибали обеспокоен тем, что Наполи отказался продавать его в Манчестер Юнайтед

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали недоволен тем, что итальянский клуб отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" о трансфере игрока за € 30 млн, пишет La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, о предложении английского клуба неаполитанцам сообщил агент Кулибали. Сам игрок рассматривает вариант ухода из "Наполи", и поэтому был недоволен решением руководства итальянского клуба отклонить предложение "Манчестер Юнайтед". Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис ожидает получить за трансфер защитника большую сумму.

В прошлом сезоне Кулибали принял участие в 26 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.