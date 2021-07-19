Италия
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Рома готова заплатить 12,5 миллионов евро за защитника Палмейраса
Итальянский клуб считает, что 23-летний игрок способен усилить состав
"Рома" намерена приобрести левого защитника "Палмейрас" Матиаса Винью. По информации журналиста Фабрицио Романо, римляне предложили за 23-летнего уругвайца 12,5 млн евро вместе с бонусами.
Сообщается, что "волки" переключились на Винью после того, как "Манчестер Юнайтед" отказался отдать в аренду Алекса Теллеса.
В текущем сезоне на счету уругвайца 1 ассист в 4 матчах.
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