  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Моуринью и Индзаги - первые два тренера, которые будут уволены из клубов Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуринью и Индзаги - первые два тренера, которые будут уволены из клубов Серии А

Италия
(1 голосов)

Версия тренера-ветерана

Моуринью и Индзаги - первые два тренера, которые будут уволены из клубов Серии А

Фото: Getty Images

Новина українською

Итальянский 61-летний тренер Делио Росси считает, что Жозе Моуринью с "Ромы" и Симоне Индзаги в "Интере" - первые претенденты на увольнение в Серии А в сезоне 2021/22.

Этим летом произошли огромные изменения среди тренеров итальянского чемпионата, почти все крупные клубы поменяли наставников.

В разговоре с радио TMW бывший коуч "Фиорентины" и "Лацио" Делио Росси ответил на вопрос, кто первым из них уйдет в отставку.

Моуринью, конечно, поскольку я знаю, как это - работать в Риме.

Также название Индзаги, потому что ему в "Интере" будет нелегко. Он взял команду, которая выиграла "скудетто", и по сравнению с предшественником Антонио Конте, ему нужно выиграть хоть что-то.

Моуринью подписал трехлетний контракт с "джаллоросси" и впервые возвращается в Серию А после тройной победы с "Интером" в 2010 году. Его карьера с момента того триумфа никогда больше не достигала таких же высот: он провел 3 сезона в испанском "Реале", в "Челси", откуда уволен в декабре 2015 года, с "Манчестер Юнайтед" - в декабре 2018 и с учетом увольнения из "Тоттенеема" в апреле 2021 года.

Читайте такжеМиллионеры. О клубе, который гремел на весь мир в 50-х и продал Ди Стефано в Реал

Моуринью заменяет Паулу Фонсеку, который в прошлом сезоне вывел Рому в полуфинал Лиги Европы.

Вспомнил Делио Росси и о новом главном тренере "Лацио" Маурицио Сарри.

Он переходит от команды Индзаги и работает над трансформацию тактики 3-5-2 на 4-3-3.

Это будет нелегко, потому что я знаю методы Сарре. Ему нужно время, как учителю тактики. Что еще хуже, во время предсезонных тренировок он в основном будет работать с новыми игроками, поэтому будет крайне мало времени, чтобы подготовить команду.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Интер (Милан) Делио Росси Лацио (Рим) Рома (Рим) Маурицио Сарри Симоне Индзаги
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джин Тоник (R)
19.07.2021 в 23:03
Ждем увольнение Жозе
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...