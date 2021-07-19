Моуринью и Индзаги - первые два тренера, которые будут уволены из клубов Серии А

Итальянский 61-летний тренер Делио Росси считает, что Жозе Моуринью с "Ромы" и Симоне Индзаги в "Интере" - первые претенденты на увольнение в Серии А в сезоне 2021/22.

Этим летом произошли огромные изменения среди тренеров итальянского чемпионата, почти все крупные клубы поменяли наставников.

В разговоре с радио TMW бывший коуч "Фиорентины" и "Лацио" Делио Росси ответил на вопрос, кто первым из них уйдет в отставку.

Моуринью, конечно, поскольку я знаю, как это - работать в Риме. Также название Индзаги, потому что ему в "Интере" будет нелегко. Он взял команду, которая выиграла "скудетто", и по сравнению с предшественником Антонио Конте, ему нужно выиграть хоть что-то.

Моуринью подписал трехлетний контракт с "джаллоросси" и впервые возвращается в Серию А после тройной победы с "Интером" в 2010 году. Его карьера с момента того триумфа никогда больше не достигала таких же высот: он провел 3 сезона в испанском "Реале", в "Челси", откуда уволен в декабре 2015 года, с "Манчестер Юнайтед" - в декабре 2018 и с учетом увольнения из "Тоттенеема" в апреле 2021 года.

Моуринью заменяет Паулу Фонсеку, который в прошлом сезоне вывел Рому в полуфинал Лиги Европы.

Вспомнил Делио Росси и о новом главном тренере "Лацио" Маурицио Сарри.