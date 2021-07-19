Аталанта отдала в аренду талантливого универсала новичку Серии А

"Салернитана" официально арендовала правого защитника Надира Дзортеа в "Аталанты" на сезон с возможностью выкупа контракта или возвращении в клуб из Бергамо.

22-летний игрок является воспитанником молодежной академии "Аталанты". До недавнего времени он был в аренде в "Виченцы" и "Кремонезе". Универсальный футболист может играть на позиции левого защитника или вингера.

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Клубы также ведут переговоры об аренде левого защитника Маттео Руггери по тому же маршруту - из "Аталанты" в "Салернитану".

Напомним, что "Салернитана" получила 2 место в Серии Б и поднялась в Серию А.