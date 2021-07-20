Новичок Лацио спел антифашистский гимн – ультраправые фанаты римлян назвали игрока "червем"

Новичок римского "Лацио" Эльсеид Хюсай принял участие в традиционном ритуале посвящения после переезда из Неаполя. 27-летний албанец исполнил известную песню "Bella Ciao" ("Прощай, красавица"), которую пели итальянские партизаны во времена Второй мировой войны.

В тот период "Bella Ciao" стала символом сопротивления режиму Муссолини, а в последние годы песню связывают с левыми политическими взглядами в Италии.

E dopo il comandante Sarri, ecco #Hysaj che canta #BellaCiao nel nostro ritiro.



Che GODURIA indicibile ???? pic.twitter.com/agPerpf7Y0 — Luca Nacchio #IoStoConHysaj (@LucaNacchio) July 17, 2021

Elseid #Hysaj sings “Bella Ciao” as his initiation with his new club after @OfficialSSLazio scored 10 goals against Top 11 Radio Club 103



????\ ig 10_luisalberto pic.twitter.com/D5peEjoZ9k — Rete This Way: A Calcio Podcast ???????????????? (@ReteThisWay) July 17, 2021

Такой выбор крайне не понравился некоторым поклонникам "орлов", которые, в целом, известны своими фашистскими настроениями. Ультраправые фанаты "Лацио" уже вывесили баннер, назвав Хюсая "червем", а также напомнив общественности о своих взглядах.

Напомним, Хюсай перешел в "Лацио" несколько дней назад как свободный агент. С 2015-го по 2021-й год он защищал цвета "Наполи".