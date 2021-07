Новичок Лацио спел антифашистский гимн – ультраправые фанаты римлян назвали игрока "червем"

Новичок римского "Лацио" Эльсеид Хюсай принял участие в традиционном ритуале посвящения после переезда из Неаполя. 27-летний албанец исполнил известную песню "Bella Ciao" ("Прощай, красавица"), которую пели итальянские партизаны во времена Второй мировой войны.

В тот период "Bella Ciao" стала символом сопротивления режиму Муссолини, а в последние годы песню связывают с левыми политическими взглядами в Италии.

Elseid #Hysaj sings “Bella Ciao” as his initiation with his new club after @OfficialSSLazio scored 10 goals against Top 11 Radio Club 103



????\ ig 10_luisalberto pic.twitter.com/D5peEjoZ9k