  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Новичок Лацио спел антифашистский гимн – ультраправые фанаты римлян назвали игрока "червем"
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок Лацио спел антифашистский гимн – ультраправые фанаты римлян назвали игрока "червем"

Италия
(1 голосов)

Здесь все нетривиально

Новичок Лацио спел антифашистский гимн – ультраправые фанаты римлян назвали игрока "червем"

Lazio

Новина українською

Новичок римского "Лацио" Эльсеид Хюсай принял участие в традиционном ритуале посвящения после переезда из Неаполя. 27-летний албанец исполнил известную песню "Bella Ciao" ("Прощай, красавица"), которую пели итальянские партизаны во времена Второй мировой войны.

Читайте такжеСМИ: Наполи заинтересован в защитнике киевского Динамо, клуб ищет замену Хюсаю

В тот период "Bella Ciao" стала символом сопротивления режиму Муссолини, а в последние годы песню связывают с левыми политическими взглядами в Италии.

Такой выбор крайне не понравился некоторым поклонникам "орлов", которые, в целом, известны своими фашистскими настроениями. Ультраправые фанаты "Лацио" уже вывесили баннер, назвав Хюсая "червем", а также напомнив общественности о своих взглядах.

Напомним, Хюсай перешел в "Лацио" несколько дней назад как свободный агент. С 2015-го по 2021-й год он защищал цвета "Наполи".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лацио (Рим) Эльсеид Хюсай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
rivnenskyi (Рівне)
20.07.2021 в 11:08
Не думаю що албанець в курсі яких саме пісень співали італійські партизани 70 років тому. Тому трохи "висмоктано".
Ответить
0
0
Джин Тоник (R)
20.07.2021 в 10:53
Стоп:Фашизм,Нацизм,Расизм!
Ответить
0
0
rivnenskyi (Рівне)
20.07.2021 в 11:08
І рашизм.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...