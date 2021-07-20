Тоттенхэм арендует одноклубника Малиновского. К вратарю-ветерану приезжает конкурент

"Тоттенхем" почти согласовал условия годичной аренды основного вратаря "Аталанты" Пьерлуиджи Голлини. В контракте прописано право обязательного выкупа по достижению игроком определенного количества выходов на поле.

15 миллионов евро – столько переведет лондонский клуб на счета в Бергамо, как только Голлини появится на поле необходимое количество раз.

В прошлом сезоне итальянский голкипер провел 32 матча во всех турнирах, пропустил 32 мяча. 13 игр Голлини закончил без пропущенных голов.