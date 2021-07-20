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Тоттенхэм арендует одноклубника Малиновского. К вратарю-ветерану приезжает конкурент

Италия
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В команде Нуну теперь будет два голкипера высочайшего уровня?

Тоттенхэм арендует одноклубника Малиновского. К вратарю-ветерану приезжает конкурент

Фото: Atalanta FC / Автор: неизвестен

Новина українською

"Тоттенхем" почти согласовал условия годичной аренды основного вратаря "Аталанты" Пьерлуиджи Голлини. В контракте прописано право обязательного выкупа по достижению игроком определенного количества выходов на поле.

15 миллионов евро – столько переведет лондонский клуб на счета в Бергамо, как только Голлини появится на поле необходимое количество раз.

В прошлом сезоне итальянский голкипер провел 32 матча во всех турнирах, пропустил 32 мяча. 13 игр Голлини закончил без пропущенных голов.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Тоттенхэм (Лондон) Пьерлуиджи Голлини
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Источник:
Gazetta dello sport

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