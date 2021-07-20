Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм арендует одноклубника Малиновского. К вратарю-ветерану приезжает конкурент
В команде Нуну теперь будет два голкипера высочайшего уровня?
Фото: Atalanta FC / Автор: неизвестен
"Тоттенхем" почти согласовал условия годичной аренды основного вратаря "Аталанты" Пьерлуиджи Голлини. В контракте прописано право обязательного выкупа по достижению игроком определенного количества выходов на поле.
15 миллионов евро – столько переведет лондонский клуб на счета в Бергамо, как только Голлини появится на поле необходимое количество раз.
В прошлом сезоне итальянский голкипер провел 32 матча во всех турнирах, пропустил 32 мяча. 13 игр Голлини закончил без пропущенных голов.
Популярное сейчас
- Львов представил новую эмблему клуба
- Александрия подписала аргентинского форварда Дженоа
- Моуринью и Индзаги - первые два тренера, которые будут уволены из клубов Серии А
- Доннарумма сделал татуировку после победы Италии на Евро-2020
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО