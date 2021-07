Аталанта Малиновского и Коваленко представила новую форму на следующий сезон

Итальянская "Аталанта" презентовала обновленную экипировку на кампанию-2021/22 – клуб из Бергамо представил сразу все три комплекты формы.

Домашние джерси оформлены в традиционных цветах – с черными и синими полосками. Гостевые футболки выполнены в белом цвете с тонкими черными вертикальными линиями. Оттенок третьего комплекта – розовый.

Una maglia, una città ⚫️???? One shirt, one city ⚫️???? #GoAtalantaGo #BergAMO pic.twitter.com/QOgwOQxyp8

Da #BergAMO all'Europa! ✈️

Ecco la nostra seconda maglia gara 2021/22! ????



From Bergamo to Europe! ????‍♀️

Introducing our 2021/22 away kit! ????#GoAtalantaGo pic.twitter.com/TbBYRFj7I4