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40 миллионов евро - Ювентус установил цену на Демираля
Турком интересуются в "Эвертоне"
Фото: Goal.com / Автор: неизвестен
Будущее 21-летнего турка Мери Демираля связывают с "Эвертоном". "Ювентус" установил цену на игрока 40 миллионов евро.
Мери Демираль перешел в "Ювентус" в 2019 году из "Сассуоло" за 18 миллионов евро, но не смог завоевать место в основе итальянского гранда.
В прошедшем сезоне он провел всего 15 матчей в Серии А.
Ранее сообщалось, что Аллегри планирует масштабную перестройку команды и, по всей видимости, Демираль не входит в планы коуча.
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Источник:Goal.com
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Комментарии (1)
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
20.07.2021 в 15:36
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