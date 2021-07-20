40 миллионов евро - Ювентус установил цену на Демираля

Будущее 21-летнего турка Мери Демираля связывают с "Эвертоном". "Ювентус" установил цену на игрока 40 миллионов евро.

Мери Демираль перешел в "Ювентус" в 2019 году из "Сассуоло" за 18 миллионов евро, но не смог завоевать место в основе итальянского гранда.

В прошедшем сезоне он провел всего 15 матчей в Серии А.

Ранее сообщалось, что Аллегри планирует масштабную перестройку команды и, по всей видимости, Демираль не входит в планы коуча.