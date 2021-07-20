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40 миллионов евро - Ювентус установил цену на Демираля

Италия
(1 голосов)

Турком интересуются в "Эвертоне"

40 миллионов евро - Ювентус установил цену на Демираля

Фото: Goal.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Будущее 21-летнего турка Мери Демираля связывают с "Эвертоном". "Ювентус" установил цену на игрока 40 миллионов евро.

Мери Демираль перешел в "Ювентус" в 2019 году из "Сассуоло" за 18 миллионов евро, но не смог завоевать место в основе итальянского гранда.

В прошедшем сезоне он провел всего 15 матчей в Серии А.

Ранее сообщалось, что Аллегри планирует масштабную перестройку команды и, по всей видимости, Демираль не входит в планы коуча.

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В статье: Ювентус (Турин) Эвертон (Ливерпуль) Мери Демирал
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
20.07.2021 в 15:36
Капець, а за нещасного Забарного нещасних 20 зажали. Чому українські футболісти такі недооцінені?
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