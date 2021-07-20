Гендиректор Милана заболел онкологией

Итальянский "Милан" сообщает, что у генерального директора клуба 56-летнего Ивана Газидиса диагностирован рак горла.

Но эта форма рака легко поддается лечению, у меня положительный диагноз, - заявил сам Газидис.

Во время необходимого лечения в специализированных клиниках Иван сможет продолжать работать и выполнять свои обязанности в футбольном клубе.

Газидис с детства является болельщиком "Манчестер Сити", поскольку рос в этом британском городе. Потом работал в США в сфере юриспруденции, в 1994-2008 годах был в менеджменте американской лиги MLS.

С 2008 года был исполнительным директором в лондонском "Арсенале", покинул пост в 2018 году и с тех пор работает в итальянском клубе.