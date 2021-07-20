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Гендиректор Милана заболел онкологией
Фото: ФК Мілан/автор невідомий
Итальянский "Милан" сообщает, что у генерального директора клуба 56-летнего Ивана Газидиса диагностирован рак горла.
Но эта форма рака легко поддается лечению, у меня положительный диагноз, - заявил сам Газидис.
Во время необходимого лечения в специализированных клиниках Иван сможет продолжать работать и выполнять свои обязанности в футбольном клубе.
Газидис с детства является болельщиком "Манчестер Сити", поскольку рос в этом британском городе. Потом работал в США в сфере юриспруденции, в 1994-2008 годах был в менеджменте американской лиги MLS.
С 2008 года был исполнительным директором в лондонском "Арсенале", покинул пост в 2018 году и с тех пор работает в итальянском клубе.
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