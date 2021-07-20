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Серию А хотят реформировать с сезона 2023/24: меньше команд и плей-офф за чемпионство

Италия
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Серию А хотят реформировать с сезона 2023/24: меньше команд и плей-офф за чемпионство

Фото: legaseriea.it

Новина українською

Уже завтра клубы Серии А устроят обсуждение предложенных президентом FIGC (Итальянская федерация футбола) Габриэле Гравиной изменений.

Он уже несколько раз предлагал эту идею, настаивал на необходимости радикальных реформ для повышения интереса и доходов для клубов, особенно по итогам пандемии.

Как информирует Corriere della Sera, клубы сначала враждебно относились к идее изменений, но сейчас убеждаются в необходимости трансформации структуры Серии А.

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Накануне компания Deloitte представила отчет, который показал экономические преимущества изменений.

Лигу предлагают сократить с 20 клубов до 18. Таким образом будет уменьшено количество игр. Это позволит привести Серию А в соответствие с Бундеслигой и Лигой 1. Но у Английской премьер-лиги и Ла Лиги будет по 20 клубов.

Еще одна идея Гравины - внедрение плей-офф за Скудетто, первые места в турнирной таблице, а также за то, чтобы не вылететь в Серию В. Ведь плей-офф уже есть в Серии В и Лиге Про.

Все изменения могут быть приняты с сезона 2023-24.

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В статье: Серия А Чемпионат Италии Габриэле Гравина
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