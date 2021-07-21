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Лацио хочет построить в Риме новый стадион
Фото: corrieredellosport.it
Мэр Рима Вирджиния Раджи заявила, что Клаудио Лотито, владелец столичного футбольного клуба "Лаци"о, выразил заинтересованность в строительстве нового стадиона для клуба.
"Лацио" делит "Стадио Олимпико" (вмещает 72700 зрителей) с заклятым врагом - "Ромой". Оба здесь играют домашние матчи, как и национальная сборная Италии.
Это уже не первая попытка "Лацио" уйти из "Стадио Олимпико". Ранее клуб хотел перебраться на арену "Фламинио".
Также с идеей строительства отдельного стадиона выступала "Рома".
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