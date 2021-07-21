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Лацио хочет построить в Риме новый стадион

Италия
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Лацио хочет построить в Риме новый стадион

Фото: corrieredellosport.it

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Мэр Рима Вирджиния Раджи заявила, что Клаудио Лотито, владелец столичного футбольного клуба "Лаци"о, выразил заинтересованность в строительстве нового стадиона для клуба.

"Лацио" делит "Стадио Олимпико" (вмещает 72700 зрителей) с заклятым врагом - "Ромой". Оба здесь играют домашние матчи, как и национальная сборная Италии.

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Это уже не первая попытка "Лацио" уйти из "Стадио Олимпико". Ранее клуб хотел перебраться на арену "Фламинио".

Также с идеей строительства отдельного стадиона выступала "Рома".

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В статье: Лацио (Рим) Рома (Рим) Олимпийский стадион
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