Лацио хочет построить в Риме новый стадион

Мэр Рима Вирджиния Раджи заявила, что Клаудио Лотито, владелец столичного футбольного клуба "Лаци"о, выразил заинтересованность в строительстве нового стадиона для клуба.

"Лацио" делит "Стадио Олимпико" (вмещает 72700 зрителей) с заклятым врагом - "Ромой". Оба здесь играют домашние матчи, как и национальная сборная Италии.

Это уже не первая попытка "Лацио" уйти из "Стадио Олимпико". Ранее клуб хотел перебраться на арену "Фламинио".

Также с идеей строительства отдельного стадиона выступала "Рома".