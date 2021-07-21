  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. "Родные были в очках, но я видел их слезы". Роналду рассказал о самом тяжелом моменте в карьере игрока
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Родные были в очках, но я видел их слезы". Роналду рассказал о самом тяжелом моменте в карьере игрока

Италия
(1 голосов)

Криштиану вспоминает

"Родные были в очках, но я видел их слезы". Роналду рассказал о самом тяжелом моменте в карьере игрока

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий туринского "Ювентуса" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о самом тяжелом моменте в профессиональной карьере футболиста.

Читайте такжеРоналду опубликовал снимок с загадочной подписью на фоне слухов по поводу обмена на Икарди

Форвард вспомнил, как ему пришлось прощаться со своей семьей, когда он покинул Мадейру и отправился в Лиссабон, чтобы играть за "Спортинг". Приводит слова Роналду портал Eurosport со ссылкой на Besoccer.

"Да, моя семья прощалась со мной. Они были в солнцезащитных очках, однако я видел, как по их щекам катились слезы. Я пошел на посадку в самолет, с этим образом перед глазами. Это был самый тяжелый момент в моей карьере. Я плакал, очевидно. Моя семья осталась на Мадейре, а я уехал".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BeSoccer

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...