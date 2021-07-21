Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Родные были в очках, но я видел их слезы". Роналду рассказал о самом тяжелом моменте в карьере игрока
Криштиану вспоминает
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий туринского "Ювентуса" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о самом тяжелом моменте в профессиональной карьере футболиста.
Форвард вспомнил, как ему пришлось прощаться со своей семьей, когда он покинул Мадейру и отправился в Лиссабон, чтобы играть за "Спортинг". Приводит слова Роналду портал Eurosport со ссылкой на Besoccer.
"Да, моя семья прощалась со мной. Они были в солнцезащитных очках, однако я видел, как по их щекам катились слезы. Я пошел на посадку в самолет, с этим образом перед глазами. Это был самый тяжелый момент в моей карьере. Я плакал, очевидно. Моя семья осталась на Мадейре, а я уехал".
Популярное сейчас
- Эрик Рамирес успешно прошел медосмотр в Динамо - источник
- КуПС - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Один из лучших голкиперов Динамо. Сегодня Виктору Чанову могло исполниться 62 года
- Источник: Ювентус интересуется голкипером Динамо Нещеретом
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО