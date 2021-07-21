"Родные были в очках, но я видел их слезы". Роналду рассказал о самом тяжелом моменте в карьере игрока

Нападающий туринского "Ювентуса" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о самом тяжелом моменте в профессиональной карьере футболиста.

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Форвард вспомнил, как ему пришлось прощаться со своей семьей, когда он покинул Мадейру и отправился в Лиссабон, чтобы играть за "Спортинг". Приводит слова Роналду портал Eurosport со ссылкой на Besoccer.