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Элемент школьной физкультуры. Игроки Наполи перетягивали канат в рамках тренировки
Итальянец решил разнообразить тренировочный процесс команды
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" продолжает подготовку к новому сезону. На одной из тренировок главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти решил внести коррективы в тренировочный процесс.
Итальянский наставник устроил конкурс между игроками по перетягиванию каната, поделив команду на группы.
"Перетягивание каната... Вот, кто победил!", - говорится в сообщении в Twitter клуба.
???? Tiro alla fune… Ecco chi ha vinto! ????#Dimaro2021 ⛰— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 20, 2021
???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/pJrLPMFMdz
Напомним, что в начале мае этого года Лучано Спаллетти сменил Дженнаро Гаттузо на должности тренера.
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