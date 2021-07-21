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Элемент школьной физкультуры. Игроки Наполи перетягивали канат в рамках тренировки

Италия
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Итальянец решил разнообразить тренировочный процесс команды

Элемент школьной физкультуры. Игроки Наполи перетягивали канат в рамках тренировки

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" продолжает подготовку к новому сезону. На одной из тренировок главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти решил внести коррективы в тренировочный процесс.

Итальянский наставник устроил конкурс между игроками по перетягиванию каната, поделив команду на группы.

"Перетягивание каната... Вот, кто победил!", - говорится в сообщении в Twitter клуба.

Напомним, что в начале мае этого года Лучано Спаллетти сменил Дженнаро Гаттузо на должности тренера.

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В статье: Лучано Спаллетти Наполи (Неаполь)
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