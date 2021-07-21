Элемент школьной физкультуры. Игроки Наполи перетягивали канат в рамках тренировки

"Наполи" продолжает подготовку к новому сезону. На одной из тренировок главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти решил внести коррективы в тренировочный процесс.

Итальянский наставник устроил конкурс между игроками по перетягиванию каната, поделив команду на группы.

"Перетягивание каната... Вот, кто победил!", - говорится в сообщении в Twitter клуба.

Напомним, что в начале мае этого года Лучано Спаллетти сменил Дженнаро Гаттузо на должности тренера.