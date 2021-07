Презентована новая гостевая форма Милана на следующий сезон

Милан совместно с Пума представил новую выездную форму на будущий сезон. Сочетание кремового с красным удивило болельщиков итальянцев, они активно делятся своими впечатлениями в Сети.

Новая форма перекликается с третьей формой сезона 13/14, когда “россонери” играли в золотом, также напоминает зеленую форму времен кампании 14/15.

Let’s spread the #MoveLikeMilan philosophy around the world ????

Our @pumafootball Away Jersey 2021/22 is now available! ????????#SempreMilan