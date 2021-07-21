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Презентована новая гостевая форма Милана на следующий сезон

Италия
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Пума сделала очень интересный минималистичный дизайн для “россонери”

Презентована новая гостевая форма Милана на следующий сезон

Фото: Milan / Автор: неизвестен

Новина українською

Милан совместно с Пума представил новую выездную форму на будущий сезон. Сочетание кремового с красным удивило болельщиков итальянцев, они активно делятся своими впечатлениями в Сети.

Новая форма перекликается с третьей формой сезона 13/14, когда “россонери” играли в золотом, также напоминает зеленую форму времен кампании 14/15.

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В статье: Милан
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