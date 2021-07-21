Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Презентована новая гостевая форма Милана на следующий сезон
Пума сделала очень интересный минималистичный дизайн для “россонери”
Фото: Milan / Автор: неизвестен
Милан совместно с Пума представил новую выездную форму на будущий сезон. Сочетание кремового с красным удивило болельщиков итальянцев, они активно делятся своими впечатлениями в Сети.
Новая форма перекликается с третьей формой сезона 13/14, когда “россонери” играли в золотом, также напоминает зеленую форму времен кампании 14/15.
Let’s spread the #MoveLikeMilan philosophy around the world ????— AC Milan (@acmilan) July 21, 2021
Our @pumafootball Away Jersey 2021/22 is now available! ????????#SempreMilan
Популярное сейчас
- Результаты и расписание мужского футбольного турнира на Олимпиаде-2020
- Победный гол дальним ударом в девятку. Как Шериф Вернидуба выиграл матч 2-й квалификации ЛЧ
- Стало известно, кто кроме Бенито и Супряги досрочно покинул сборы Динамо
- Роналду опубликовал снимок с загадочной подписью на фоне слухов по поводу обмена на Икарди
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
- По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО