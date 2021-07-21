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Интер после Арсенала отказался от турне в США
Неужели "Эвертон" полетит?
Getty Images / Global Images Ukraine
После отказа английского "Арсенала" от участия в открытом кубке Флориды теперь и итальянский "Интер" отказался от участия в товарищеском турнире.
В обоих случаях причиной является рост количества заболеваемости коронавирусной болезни (COVID-19).
"Интер" должен был сыграть с "Арсеналом" в Орландо в рамках предсезонного турнира в воскресенье. Победитель этого матча должен сыграть с победителем пары "Эвертон" - "Мильйонариос" (Колумбия, Богота).
Поздно вечером
Как сообщает Sky Sport Italia, "Интер" также как и "Арсенал" отменяет предсезонный американский турнир. "Нерадзурри" уже высказывали опасение по поводу турнира из-за роста количества случаев заражений ковидом в США и особенно во Флориде.
Симоне Индзаги и его отряд должны были вылететь во Флориду в четверг, 22 июля.
Поэтому до сих пор не известно, примут участие "Эвертон" и "Мильйонариос".
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