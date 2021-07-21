Интер после Арсенала отказался от турне в США

После отказа английского "Арсенала" от участия в открытом кубке Флориды теперь и итальянский "Интер" отказался от участия в товарищеском турнире.

В обоих случаях причиной является рост количества заболеваемости коронавирусной болезни (COVID-19).

"Интер" должен был сыграть с "Арсеналом" в Орландо в рамках предсезонного турнира в воскресенье. Победитель этого матча должен сыграть с победителем пары "Эвертон" - "Мильйонариос" (Колумбия, Богота).

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Поздно вечером "Арсенал" объявил , что "к сожалению был вынужден отказаться" от участия в кубке Флориды.

Как сообщает Sky Sport Italia, "Интер" также как и "Арсенал" отменяет предсезонный американский турнир. "Нерадзурри" уже высказывали опасение по поводу турнира из-за роста количества случаев заражений ковидом в США и особенно во Флориде.

Симоне Индзаги и его отряд должны были вылететь во Флориду в четверг, 22 июля.

Поэтому до сих пор не известно, примут участие "Эвертон" и "Мильйонариос".