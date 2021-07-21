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Чемпион Италии отдал в аренду флангового игрока в 16-ю команду Серии А

Италия
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Чемпион Италии отдал в аренду флангового игрока в 16-ю команду Серии А

Фото: Кальярі

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Клуб "Кальяри" (16 место по итогам сезона 2020/21) арендовал бразильского левого защитника "Интера" Дальберто Естевау.

Срок арендного контракта - до конца июня 2022 с опцией выкупа.

С "Интером" соглашение действует до 2023 года.

Сезон 2020/21 Дальберт провел во французском "Ренне". Сыграл 18 матчей, отдал 1 голевую передачу.

Ранее Дальберт играл в "Фиорентине", французской "Ницце" и португальском клубе "Витория Гимараеш".

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В статье: Интер (Милан) Кальяри Дальберт
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