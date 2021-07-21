Италия
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Чемпион Италии отдал в аренду флангового игрока в 16-ю команду Серии А
Фото: Кальярі
Клуб "Кальяри" (16 место по итогам сезона 2020/21) арендовал бразильского левого защитника "Интера" Дальберто Естевау.
Срок арендного контракта - до конца июня 2022 с опцией выкупа.
С "Интером" соглашение действует до 2023 года.
Сезон 2020/21 Дальберт провел во французском "Ренне". Сыграл 18 матчей, отдал 1 голевую передачу.
Ранее Дальберт играл в "Фиорентине", французской "Ницце" и португальском клубе "Витория Гимараеш".
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