Как испортить красивую форму: титульным спонсором Интера стало блокчейн-приложение Socios

Миланский "Интер" объявил о партнерстве с новым титульным спонсором – им стало блокчейн-приложение Socios.com. По информации итальянской прессы, "нерадзурри" будут получать от сделки 20 миллионов евро в год.

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Благодаря новому трудовому договору "Интер" с пятого места по прибыли от главного титульного спонсора поднялся на третье в рамках чемпионата Италии. Напомним, предыдущим многолетним титульным спонсором "Интера" была компания Pirelli. Они сотрудничали на протяжении 26 лет.

Отметим, что болельщики в Интернете крайне разочарованы тем, как испортился дизайн обновленной экипировки.