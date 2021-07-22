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Как испортить красивую форму: титульным спонсором Интера стало блокчейн-приложение Socios

Италия
(1 голосов)

В Сети критика льется рекой

Как испортить красивую форму: титульным спонсором Интера стало блокчейн-приложение Socios

Inter

Новина українською

Миланский "Интер" объявил о партнерстве с новым титульным спонсором – им стало блокчейн-приложение Socios.com. По информации итальянской прессы, "нерадзурри" будут получать от сделки 20 миллионов евро в год.

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Благодаря новому трудовому договору "Интер" с пятого места по прибыли от главного титульного спонсора поднялся на третье в рамках чемпионата Италии. Напомним, предыдущим многолетним титульным спонсором "Интера" была компания Pirelli. Они сотрудничали на протяжении 26 лет.

Отметим, что болельщики в Интернете крайне разочарованы тем, как испортился дизайн обновленной экипировки.

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В статье: Интер (Милан)
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Комментарии (5)
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Медведь с балалайкой (Харьков)
22.07.2021 в 10:24
Зипсували - слишком кардинально, но пирелли были уже классикой ...
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0
0
kalan-86 (Анкара)
22.07.2021 в 10:14
Очень субъективное мнение.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.07.2021 в 10:01
вот пари-матч - это реально убожество!
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0
-1
avatar
Микко82 (Херсон)
22.07.2021 в 09:57
Абсолютно нічого не зіпсовано. Навпаки напис дуже гармонійно виглядає.
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+3
0
avatar
zloyded (Киев)
22.07.2021 в 09:53
Авторів заголовку мабуть жаба задушила Хто і що тут зіпсував? Гра у клуба є! Гроші від спонсора є! Ау! Вам мало? Ну так заздрити і писати лише українець може...
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+1
-1


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