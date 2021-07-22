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Как испортить красивую форму: титульным спонсором Интера стало блокчейн-приложение Socios
В Сети критика льется рекой
Inter
Миланский "Интер" объявил о партнерстве с новым титульным спонсором – им стало блокчейн-приложение Socios.com. По информации итальянской прессы, "нерадзурри" будут получать от сделки 20 миллионов евро в год.
Благодаря новому трудовому договору "Интер" с пятого места по прибыли от главного титульного спонсора поднялся на третье в рамках чемпионата Италии. Напомним, предыдущим многолетним титульным спонсором "Интера" была компания Pirelli. Они сотрудничали на протяжении 26 лет.
????| ANNOUNCEMENT— Inter ???????????? (@Inter_en) July 21, 2021
A new era has begun ⚫️????
Welcome, @socios!#IMMORETHANAFAN | $INTER ⚡ $CHZ pic.twitter.com/sIyvah4i9V
Отметим, что болельщики в Интернете крайне разочарованы тем, как испортился дизайн обновленной экипировки.
Best kit so far— A-K-I-₪ © (@akgage) July 13, 2021
Blue-black snake skin…#Barella ????⚫️ #nerrazzurri pic.twitter.com/hLa3ZCR0DB
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