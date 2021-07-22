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Игрок, к которому проявлял интерес Шахтер, может стать партнером Малиновского и Коваленко

Италия
(1 голосов)

Наставник бергамцев хочет видеть игрока в своем клубе

Игрок, к которому проявлял интерес Шахтер, может стать партнером Малиновского и Коваленко

Новина українською

Нападающий "Сассуоло" Жереми Бога может в ближайшее время сменить клубную прописку. Об этом пишет журналист Николо Скира.

По данным источника, "Аталанта" интересуется форвардом и уже начала переговоры по переходу футболиста. Именно наставник бергамцев Джан Пьеро Гасперини хочет видеть игрока в своем клубе.

Отмечается, что "Сассуоло" готов продать футболиста за 20 миллионов евро, контракт которого истекает следующим летом.

В минувшем сезоне Бога за "черно-зеленых" провел 28 матчей, забил 4 гола и сделал две результативные передачи.

Ранее донецкий "Шахтер" также был заинтересован в подписании 24-летнего форварда. Нынешний наставник "горняков" Роберто Де Дзерби хотел видеть в новой команде своего экс-подопечного.

Также добавим, что за "Аталанту" выступают два украинских футболиста - Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Сассуоло Виктор Коваленко Жереми Бога
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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
22.07.2021 в 13:14
Поразительная результативность.
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