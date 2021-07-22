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Аллегри взял экс-игрока Ювентуса своим тренером-помощником

Италия
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Аллегри взял экс-игрока Ювентуса своим тренером-помощником

Фото: futbik/автор невідомий

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37-летний Симоне Падоин вернулся в туринский "Ювентус" - на этот раз как тренер.

Он стал один из помощников коуча Массимилиано Аллегри, сообщает клуб.

Падоин - экс-футболист, играл на позиции хавбека. Завершил карьеру в 2020 году. А в 2012-2016 годах выступал в "старой синьоре".

Читайте такжеОфициально: Массимилиано Аллегри вернулся в туринский Ювентус
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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Симоне Падоин
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