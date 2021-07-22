Аллегри взял экс-игрока Ювентуса своим тренером-помощником

37-летний Симоне Падоин вернулся в туринский "Ювентус" - на этот раз как тренер.

Он стал один из помощников коуча Массимилиано Аллегри, сообщает клуб.

Падоин - экс-футболист, играл на позиции хавбека. Завершил карьеру в 2020 году. А в 2012-2016 годах выступал в "старой синьоре".