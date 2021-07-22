Италия
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Аллегри взял экс-игрока Ювентуса своим тренером-помощником
Фото: futbik/автор невідомий
37-летний Симоне Падоин вернулся в туринский "Ювентус" - на этот раз как тренер.
Он стал один из помощников коуча Массимилиано Аллегри, сообщает клуб.
Падоин - экс-футболист, играл на позиции хавбека. Завершил карьеру в 2020 году. А в 2012-2016 годах выступал в "старой синьоре".
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