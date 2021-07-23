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Кимпембе может уйти из ПСЖ из-за трансфера Рамоса
Защитником интересуется клуб из АПЛ
Защитник сборной Франции и "ПСЖ" Преснель Кимпембе может продолжить карьеру в АПЛ, информирует L'Equipe.
Футболист задумался об уходе после прихода в команду опытного испанца Серхио Рамоса. Этой ситуацией хочет воспользоваться "Челси", однако конкретного предложения по трансферу 25-летнего игрока они пока не поступало.
Кимпембе намерен обсудить с руководством свои перспективы, после чего примет окончательное решение.
В минувшем сезоне чемпионата Франции защитник сыграл 28 матчей.
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