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Кимпембе может уйти из ПСЖ из-за трансфера Рамоса

Италия
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Защитником интересуется клуб из АПЛ

Кимпембе может уйти из ПСЖ из-за трансфера Рамоса

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Защитник сборной Франции и "ПСЖ" Преснель Кимпембе может продолжить карьеру в АПЛ, информирует L'Equipe.

Футболист задумался об уходе после прихода в команду опытного испанца Серхио Рамоса. Этой ситуацией хочет воспользоваться "Челси", однако конкретного предложения по трансферу 25-летнего игрока они пока не поступало.

Кимпембе намерен обсудить с руководством свои перспективы, после чего примет окончательное решение.

В минувшем сезоне чемпионата Франции защитник сыграл 28 матчей.

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В статье: Преснел Кимпембе ПСЖ
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