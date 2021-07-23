Удинезе пожаловался на трех игроков-"антиваксов"

Директор "Удинезе" (14 команда Серии А) Пьерпаоло Марино сообщил, что в команде из 35 человек есть 3 "антиваксов", которым необходимо ежедневно проходить тесты на COVID-19.

Проблема с игроками и персоналом, отказываются от вакцины, становится серьезной после случая со специями, где 15 случаев инфицирования через двух игроков, которые отказались проходить вакцинацию.

В команде, которая есть в распоряжении тренера Луки Готти, среди 35 игроков есть 3 "антиваксы". Они сдают мазки ежедневно, другие - 2-3 раза в неделю. Наши игроки получили первую дозу вакцины в мае, когда клуб сделал стадион "Дачия-Арена" центром вакцинации, чтобы побудить местное население пройти прививки от COVID-19. Многие из вакцинированных игроков также принимали участие в общественных инициативах, чтобы напомнить людям о том, как важно пройти вакцинацию, - добавил директор клуба в разговоре с ANSA.

Большинство игроков и персонала Серии А сейчас вакцинированы или двумя дозами, или пока только первой.

AIC (Итальянская ассоциация игроков) разослала открытое письмо всем своим членам, призвала пройти вакцинации, поскольку это поможет защитить себя, своих товарищей по команде и их семьи.

Английская Премьер-лига объявит обязательную вакцинацию для своих игроков до 1 октября, а итальянские власти пока только настаивают, чтобы попытаться убедить людей присоединиться к инициативе вакцинации.