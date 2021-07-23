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Интер заявил сумму, которую должен заработать на продаже игроков, чтобы удержаться на плаву

Италия
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И не уменьшать зарплаты игроков

Интер заявил сумму, которую должен заработать на продаже игроков, чтобы удержаться на плаву

Фото: Inter-News/автор невідомий

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Директор чемпиона Италии 2020/21 миланского "Интера" Алессандро Антонелли раскрыл масштабы финансовой реформы в клубе - ради сокращения расходов.

Не секрет, что "нерадзурри" пытались свести концы с концами в течение последних нескольких месяцев. Особенно потому, что после пандемии Китай ограничил инвестиции в зарубежные предприятия. В частности это коснулось "Интера" - компании Suning.

После победы в Скудетто 2020/21 клуб продал Ашрафа Хакими в "ПСЖ". Но это еще не конец.

Мы хотим сократить стоимость содержания команды на 15-20% и заработать на трансферном рынке 80 млн евро, - заявил гендиректор Антонелли в разговоре с Radiocor.

Он добавил, что основной является продажа игроков, не входящих в проект. Чтобы потом увидеть, какова ситуация, и подумать, нужно ли просить игроков принять снижение зарплаты.

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Вместе с тем криптовалютний сайт Socios стал новым спонсором клуба - так завершилась 26-летняя эра Pirelli.

Мы переходим к цифровому партнерстве, которое отражает расширение фанатского движения до международного уровня. Благодаря новому глобальному партнеру Socios.com, а также Lenovo, возможности спонсорства на рукавах, мы стремимся привлечь около 30 млн евро в год от этих соглашений. Это будет значительно лучше по сравнению с предыдущими сезонами.

"Интер", в отличие от других клубов, открыто заявляет о вреде, нанесенном пандемией.

Баланс сезона 2020-21 - это первое, где мы ощутили на себе последствия COVID. Примерно на 70-80 млн евро уменьшились доходы стадиона. Поэтому мы надеемся, что в новом сезоне арены снова откроются по крайней мере для привитых болельщиков. Если нет, то это это будет огромным ударом.

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В статье: Серия А Интер (Милан) Ашраф Хакими Алессандро Антонелли
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