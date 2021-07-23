Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер заявил сумму, которую должен заработать на продаже игроков, чтобы удержаться на плаву
И не уменьшать зарплаты игроков
Фото: Inter-News/автор невідомий
Директор чемпиона Италии 2020/21 миланского "Интера" Алессандро Антонелли раскрыл масштабы финансовой реформы в клубе - ради сокращения расходов.
Не секрет, что "нерадзурри" пытались свести концы с концами в течение последних нескольких месяцев. Особенно потому, что после пандемии Китай ограничил инвестиции в зарубежные предприятия. В частности это коснулось "Интера" - компании Suning.
После победы в Скудетто 2020/21 клуб продал Ашрафа Хакими в "ПСЖ". Но это еще не конец.
Мы хотим сократить стоимость содержания команды на 15-20% и заработать на трансферном рынке 80 млн евро, - заявил гендиректор Антонелли в разговоре с Radiocor.
Он добавил, что основной является продажа игроков, не входящих в проект. Чтобы потом увидеть, какова ситуация, и подумать, нужно ли просить игроков принять снижение зарплаты.
Вместе с тем криптовалютний сайт Socios стал новым спонсором клуба - так завершилась 26-летняя эра Pirelli.
Мы переходим к цифровому партнерстве, которое отражает расширение фанатского движения до международного уровня. Благодаря новому глобальному партнеру Socios.com, а также Lenovo, возможности спонсорства на рукавах, мы стремимся привлечь около 30 млн евро в год от этих соглашений. Это будет значительно лучше по сравнению с предыдущими сезонами.
"Интер", в отличие от других клубов, открыто заявляет о вреде, нанесенном пандемией.
Баланс сезона 2020-21 - это первое, где мы ощутили на себе последствия COVID. Примерно на 70-80 млн евро уменьшились доходы стадиона. Поэтому мы надеемся, что в новом сезоне арены снова откроются по крайней мере для привитых болельщиков. Если нет, то это это будет огромным ударом.
Популярное сейчас
- Медального антирекорда не будет. Прогноз UA-Футбол на выступление Украины в Токио. Часть I. Фавориты
- Состав дебютанта Второй лиги пополнили девять новичков
- Шахтер отправил 22-летнего игрока в аренду в швейцарский клуб
- Сразу три динамовца заинтересовали Франческо Тотти
- Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО