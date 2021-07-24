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Пандев продлит контракт с Дженоа

Италия
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Легенда остается

Пандев продлит контракт с Дженоа

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на то, что Горан Пандев завершил свои выступления на международном уровне, полноценно завершать карьеру футболиста он не собирается. 37-летний македонец вскоре продолжит свой контракт с "Дженоа". Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Соглашение будет подписано в ближайшие дни и будет рассчитана на один сезон. Сейчас Горан находится в статусе свободного агента, ведь 1 июля истек срок его контракта с "Дженоа".

Sky Sports отмечает, что Пандев хочет повесить бутсы на гвоздь после того, как насладится еще одним сезоном со зрителями на трибунах.

Напомним, что с сезона 2003/04 македонец выступает в Серии А, за исключением проведенного года в "Галатасарае". Всего в его активе 101 гол и 56 ассистов в 473-х матчах итальянского чемпионата.

Также отметим, что Пандев завершил выступления в сборной Северной Македонии после Евро-2020.

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В статье: Горан Пандев Дженоа (Генуя)
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Источник:
Fabrizio Romano

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