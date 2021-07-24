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Мхитарян: У нас с Моуринью новая глава

Италия
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Игрок наладил отношения с тренером

Мхитарян: У нас с Моуринью новая глава

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Армянский полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян объяснил, почему решил остаться в клубе после прихода Жозе Моуриньо, с которым у него ранее был конфликт:

"Я остался, потому что поверил в проект клуба. Я верил в него с самого начала. Мне нравятся и клуб, и город. Верю, что мы сможем взять трофей. Я получил несколько предложений из Италии и от зарубежных клубов, но решил остаться и доволен таким выбором.

Моуринью очень амбициозен. Он всегда хочет побеждать. Ему без разницы, хорош ты или плох. Единственное, что имеет значение, – это три очка. Все знают, что Моуринью выиграл практически все возможные трофеи. Надеемся, что с ним мы возьмем титул, потому что Жозе делает это возможным.

Я не хочу говорить о прошлом. Мы с ним уже все обсудили. У нас с Моуринью новая глава. Я знаю, каковы требования Жозе к игрокам, и готов ко всему. Мы с ним все прояснили", – сказал Мхитарян.

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В статье: Генрих Мхитарян Жозе Моуриньо Рома (Рим)
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Источник:
Roma Press

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