Мхитарян: У нас с Моуринью новая глава

Армянский полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян объяснил, почему решил остаться в клубе после прихода Жозе Моуриньо, с которым у него ранее был конфликт:

"Я остался, потому что поверил в проект клуба. Я верил в него с самого начала. Мне нравятся и клуб, и город. Верю, что мы сможем взять трофей. Я получил несколько предложений из Италии и от зарубежных клубов, но решил остаться и доволен таким выбором.

Моуринью очень амбициозен. Он всегда хочет побеждать. Ему без разницы, хорош ты или плох. Единственное, что имеет значение, – это три очка. Все знают, что Моуринью выиграл практически все возможные трофеи. Надеемся, что с ним мы возьмем титул, потому что Жозе делает это возможным.

Я не хочу говорить о прошлом. Мы с ним уже все обсудили. У нас с Моуринью новая глава. Я знаю, каковы требования Жозе к игрокам, и готов ко всему. Мы с ним все прояснили", – сказал Мхитарян.