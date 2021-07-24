Кьеллини хочет увеличить зарплату в новом контракте с Ювентусом

Защитник Джорджо Кьеллини и "Ювентус" вскоре начнут переговоры о новом контракте.

Игрок сейчас в статусе свободного агента - его контракт с туринцами истек 30 июня. Переговоры начнутся после того, как он вернется из отпуска.

Капитан сборной Италии, которому в августе исполнится 37 лет, хочет контракт на 2 года, а также повышение зарплаты. В прошлом сезоне итальянец зарабатывал 3,5 млн евро в год, сейчас он может запросить повышение до 5 млн евро.