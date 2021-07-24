  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Кьеллини хочет увеличить зарплату в новом контракте с Ювентусом
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кьеллини хочет увеличить зарплату в новом контракте с Ювентусом

Италия
(1 голосов)

Игрок желает улучшить условия

Кьеллини хочет увеличить зарплату в новом контракте с Ювентусом

Opta

Новина українською

Защитник Джорджо Кьеллини и "Ювентус" вскоре начнут переговоры о новом контракте.

Игрок сейчас в статусе свободного агента - его контракт с туринцами истек 30 июня. Переговоры начнутся после того, как он вернется из отпуска.

Капитан сборной Италии, которому в августе исполнится 37 лет, хочет контракт на 2 года, а также повышение зарплаты. В прошлом сезоне итальянец зарабатывал 3,5 млн евро в год, сейчас он может запросить повышение до 5 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...