Наингголан и Интер ведут переговоры о расторжении контракта

Центральный полузащитник миланского "Интера" Раджа Наингголан близок к тому, чтобы покинуть стан "нерадзурри" уже этим летом. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Клуб и футболист уже ведут переговоры о расторжении контракта. Сам хавбек хочет получить статус свободного агента и перейти в "Кальяри", где он выступал в прошлой кампании в формате арендного соглашения.

Также в услугах 33-летнего бельгийца заинтересован турецкий "Бешикташ" - клуб предложил Радже контракт на 2 года с зарплатой в размере 2,5 млн евро + бонусы.