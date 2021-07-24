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Наингголан и Интер ведут переговоры о расторжении контракта

Италия
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Раджа хочет в "Кальяри"

Наингголан и Интер ведут переговоры о расторжении контракта

Новина українською

Центральный полузащитник миланского "Интера" Раджа Наингголан близок к тому, чтобы покинуть стан "нерадзурри" уже этим летом. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Клуб и футболист уже ведут переговоры о расторжении контракта. Сам хавбек хочет получить статус свободного агента и перейти в "Кальяри", где он выступал в прошлой кампании в формате арендного соглашения.

Также в услугах 33-летнего бельгийца заинтересован турецкий "Бешикташ" - клуб предложил Радже контракт на 2 года с зарплатой в размере 2,5 млн евро + бонусы.

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В статье: Интер (Милан) Раджа Наингголан
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