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Аталанта предлагает 25 млн евро за Демирала
Турок может переехать в Бергамо
Защитник Мерих Демирал может перейти из "Ювентуса" в "Аталанту" этим летом. Клуб из Бергамо готов заплатить 25 млн евро и еще 5 млн в качестве бонусов.
"Ювентус" в свою очередь не желает отдавать игрока меньше чем за 35-40 млн евро.
В прошлом сезоне футболист сыграл 15 матчей в Серии А и сделал 1 голевую передачу. Его цена составляет 28 млн евро, согласно данным Transfermarkt.
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Источник:Николо Скира
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Комментарии (1)
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Caballero (Fale town Fale state)
24.07.2021 в 20:06
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