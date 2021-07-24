Аталанта предлагает 25 млн евро за Демирала

Защитник Мерих Демирал может перейти из "Ювентуса" в "Аталанту" этим летом. Клуб из Бергамо готов заплатить 25 млн евро и еще 5 млн в качестве бонусов.

"Ювентус" в свою очередь не желает отдавать игрока меньше чем за 35-40 млн евро.

В прошлом сезоне футболист сыграл 15 матчей в Серии А и сделал 1 голевую передачу. Его цена составляет 28 млн евро, согласно данным Transfermarkt.