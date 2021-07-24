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Аталанта предлагает 25 млн евро за Демирала

Италия
(1 голосов)

Турок может переехать в Бергамо

Аталанта предлагает 25 млн евро за Демирала

Новина українською

Защитник Мерих Демирал может перейти из "Ювентуса" в "Аталанту" этим летом. Клуб из Бергамо готов заплатить 25 млн евро и еще 5 млн в качестве бонусов.

"Ювентус" в свою очередь не желает отдавать игрока меньше чем за 35-40 млн евро.

В прошлом сезоне футболист сыграл 15 матчей в Серии А и сделал 1 голевую передачу. Его цена составляет 28 млн евро, согласно данным Transfermarkt.

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Мери Демирал
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Источник:
Николо Скира

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Комментарии (1)
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Caballero (Fale town Fale state)
24.07.2021 в 20:06
Могли б і ВИтьку Коноваленка продати. Чого в запасі тримать.
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