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Буффон - о ЧМ-2022: Манчини почти наверняка меня не вызовет, но я продолжаю мечтать
Легенда хочет вернуться в сборную
Фото - football-italia.net
Голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон рассказал о желании сыграть на ЧМ-2022 в составе сборной Италии:
"Манчини сделал что-то невероятное. Мне 43 года, так что я не имею права говорить: "Я здесь, вызывайте меня в сборную". Но благодаря чемпионату мира я могу мечтать.
А зачем тогда играть? Чтобы вернуть "Парму" в Серию А? Конечно, а потом? Манчини почти наверняка меня не вызовет, он уже определил, какие игроки могут ему помочь. Но я должен знать, что впереди чемпионат мира, чтобы продолжать мечтать.
Я смотрел финал Евро-2020 дома с детьми. Огромная радость. Было очень приятно видеть ребят улыбающимися после тех слез, что они пролили после поражения от Швеции в отборе к чемпионату мира 2018 года. Я тоже плакал на "Сан Сиро", – сказал Буффон.
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