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Рома подпишет уругвайского защитника
Игрок попробует себя в Серии А
"Рома" Жозе Моуриньо подпишет контракт с левым защитником бразильского "Палмейраса" Матиасом Виньей.
Два дня назад переговоры между сторонами утихли, но сейчас снова ведутся и близки к завершению - Винья уже вылетел в Рим. Ранее стало известно, что "Рома" предложила за 23-летнего защитника сборной Уругвая 12,5 млн евро вместе с бонусами.
В прошлом сезоне Матиас сыграл 22 поединка за "Палмейрас", забил 2 гола и отдал 3 ассиста. Его цена составляет 5 млн евро, согласно Transfermarkt.
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