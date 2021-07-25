Рома подпишет уругвайского защитника

"Рома" Жозе Моуриньо подпишет контракт с левым защитником бразильского "Палмейраса" Матиасом Виньей.

Два дня назад переговоры между сторонами утихли, но сейчас снова ведутся и близки к завершению - Винья уже вылетел в Рим. Ранее стало известно, что "Рома" предложила за 23-летнего защитника сборной Уругвая 12,5 млн евро вместе с бонусами.

В прошлом сезоне Матиас сыграл 22 поединка за "Палмейрас", забил 2 гола и отдал 3 ассиста. Его цена составляет 5 млн евро, согласно Transfermarkt.