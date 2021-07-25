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Йович интересен двум клубам Серии А

Италия
(1 голосов)

Игрок может переехать в Италию

Йович интересен двум клубам Серии А

Фото: RealMadrid.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович может уйти из клуба в новую аренду летом текущего года.

"Сливочные" хотят отдать серба в команду, где тот будет получать регулярную игровую практику. Сейчас среди претендентов на Луку выделяются "Сампдория" и "Дженоа".

В прошлом сезоне Йович играл в аренде за "Айнтрахт", где провел 18 поединков, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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В статье: Реал (Мадрид) Сампдория (Генуя) Дженоа (Генуя) Лука Йович
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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