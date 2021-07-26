Со змеей. Интер представил гостевую форму на сезон-2021/22

Миланский "Интер" в своих официальных социальных сетях опубликовал снимки нового гостевого комплекта игровой экипировки на кампанию-2021/22.

Читайте также Лукаку не продается. Директор Интера опроверг слухи о продаже

Форма выполнена в белом цвете – на футболке можно заметить рисунок черно-синей змеи. Воротник и остальные элементы также выполнены в синем и черном оттенках. Техническим спонсором "нерадзурри" на новый сезон остается известная американская компания Nike.

OFFICIAL: Inter Milan have released their new away kit for the 2021/22 season. pic.twitter.com/smDFsiyhtQ — Squawka News (@SquawkaNews) July 26, 2021

Напомним, в розыгрыше-2020/21 "Интер" стал чемпионом Италии впервые за 11 лет. Алленаторе команды Антонио Конте покинул клуб из-за разногласий с руководством. Причина – сокращение боссами расходов. Преемником Антонио стал Симоне Индзаги.