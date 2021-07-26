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Со змеей. Интер представил гостевую форму на сезон-2021/22

Италия
(1 голосов)

Выглядит круто?

Со змеей. Интер представил гостевую форму на сезон-2021/22

Inter

Новина українською

Миланский "Интер" в своих официальных социальных сетях опубликовал снимки нового гостевого комплекта игровой экипировки на кампанию-2021/22.

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Форма выполнена в белом цвете – на футболке можно заметить рисунок черно-синей змеи. Воротник и остальные элементы также выполнены в синем и черном оттенках. Техническим спонсором "нерадзурри" на новый сезон остается известная американская компания Nike.

Напомним, в розыгрыше-2020/21 "Интер" стал чемпионом Италии впервые за 11 лет. Алленаторе команды Антонио Конте покинул клуб из-за разногласий с руководством. Причина – сокращение боссами расходов. Преемником Антонио стал Симоне Индзаги.

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В статье: Интер (Милан) футбольная форма
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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
26.07.2021 в 15:17
Прям тренд получается - если форма "домашняя" еще сохраняет некую традиционность - то на выезд ... хоть в одних трусах выходи ... ))) Конкретно про здесь - как-то я не в восторге от этого серпентария ... (
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