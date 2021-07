Со змеей. Интер представил гостевую форму на сезон-2021/22

Миланский "Интер" в своих официальных социальных сетях опубликовал снимки нового гостевого комплекта игровой экипировки на кампанию-2021/22.

Форма выполнена в белом цвете – на футболке можно заметить рисунок черно-синей змеи. Воротник и остальные элементы также выполнены в синем и черном оттенках. Техническим спонсором "нерадзурри" на новый сезон остается известная американская компания Nike.

OFFICIAL: Inter Milan have released their new away kit for the 2021/22 season. pic.twitter.com/smDFsiyhtQ