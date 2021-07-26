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Роналду сменит клуб в следующем сезоне

Италия
(2 голосов)

Ювентус не собирается продлевать соглашение

Роналду сменит клуб в следующем сезоне

Фото: Juventus.com / Автор: неизвестен

Новина українською

"Ювентус" не будет продлевать контракт с Криштиану. Текущее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Согласно информации журналиста Sky Italia Паоло Агемо, Роналду доигрывает последний сезон в Турине. Клуб не намерен продлевать контракт.

Ранее сообщалось, что звездный португальский нападающий может покинуть "Ювентус" из-за конфликта с Массимилиано Аллегри.

Напомним, что конфликт начался с того, что Аллегри, перед отставкой в 2019, во время последней беседы с президентом “Ювентуса” Андреа Аньелли, посоветовал клубу избавиться от Криштиану. “Избавьтесь от Роналду, он мешает прогрессу команды и клуба” – заявил он.

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Криштиану в прошедшем сезоне сыграл 44 матча, в которых забил 36 голов и отдал 4 результативные передачи.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Источник:
skysports

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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
26.07.2021 в 18:59
ПСЖ и можно заканчивать великолепную карьеру.
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