Роналду сменит клуб в следующем сезоне

"Ювентус" не будет продлевать контракт с Криштиану. Текущее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Согласно информации журналиста Sky Italia Паоло Агемо, Роналду доигрывает последний сезон в Турине. Клуб не намерен продлевать контракт.

Ранее сообщалось, что звездный португальский нападающий может покинуть "Ювентус" из-за конфликта с Массимилиано Аллегри.

Напомним, что конфликт начался с того, что Аллегри, перед отставкой в 2019, во время последней беседы с президентом “Ювентуса” Андреа Аньелли, посоветовал клубу избавиться от Криштиану. “Избавьтесь от Роналду, он мешает прогрессу команды и клуба” – заявил он.

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Криштиану в прошедшем сезоне сыграл 44 матча, в которых забил 36 голов и отдал 4 результативные передачи.