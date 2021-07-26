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Пьяца может покинуть Ювентус, но не Турин
Хорват близок к переходу в “Торино”
Фото: Genoa / Автор: неизвестен
Марко Пьяца может перейти из “Ювентуса” в “Торино”, согласно информации Goal Italia. Аллегри не рассчитывает на хорвата.
Пьяца в очередной раз покинет “Ювентус”, но сейчас придется ехать подписывать контракт с новым клубом всего пару километров – хорватом заинтересовался “Торино”. Сообщается, что “Ювентус” не имеет ничего против перехода игрока в границах одного города.
Хорват провел последние сезоны в постоянных арендах, но так и не убедил руководство “Ювентуса”.
В прошлом сезоне Марко провел в “Дженоа”, где сыграл 38 игр, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
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