Пьяца может покинуть Ювентус, но не Турин

Марко Пьяца может перейти из “Ювентуса” в “Торино”, согласно информации Goal Italia. Аллегри не рассчитывает на хорвата.

Пьяца в очередной раз покинет “Ювентус”, но сейчас придется ехать подписывать контракт с новым клубом всего пару километров – хорватом заинтересовался “Торино”. Сообщается, что “Ювентус” не имеет ничего против перехода игрока в границах одного города.

Хорват провел последние сезоны в постоянных арендах, но так и не убедил руководство “Ювентуса”.

В прошлом сезоне Марко провел в “Дженоа”, где сыграл 38 игр, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.