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Футбольный Бог Северной Македонии. Сегодня день рождения у Горана Пандева

Италия
(2 голосов)

Ему исполняется 38 лет – мыслей о завершении карьеры у него, видимо, пока нет

Футбольный Бог Северной Македонии. Сегодня день рождения у Горана Пандева

Getty Images / Global Images Ukraine

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Горан Пандев родился 27 июля 1983 года (Струмица, СР Македония, СФРЮ). Нападающий клуба "Дженоа" и сборной Северной Македонии – рекордсмен своей национальной команды по количеству сыгранных матчей (122) и ее лучший бомбардир в истории (38 голов).

Форвард является автором первого гола сборной Северной Македонии на чемпионатах Европы. После ЕВРО-2020 Пандев завершил карьеру в сборной. Футболист выступал за "Интер", "Лацио", "Наполи" и "Галатасарай". Всего в его активе 101 гол и 56 ассистов в 473 матчах итальянского чемпионата.

Недавно стало известно, что Горан продлит трудовой договор с "Дженоа". Он хочет насладиться сезоном, в рамках которого болельщики будут присутствовать на трибунах.

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В статье: Горан Пандев Северная Македония Дженоа (Генуя)
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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
27.07.2021 в 11:12
Назвати Македонію "Північною" - це грецький шантаж і грецькі ж таргани в голові. Свого часу Азербайджан шантажував Іран зворотним чином: погрожував назвати себе Північним Азербайджаном. :-) Менше з тим, македонці пішли на компроміс (хоча жодних "південних македонців" не існує, а македонці часів Александра Великого греками не були). В угоді між Грецією і Північною Македонією зазначено, що ДОПУСКАЄТЬСЯ використання короткої назви Північної Македонії (як "Македонія"). Тож не підігруймо імперським фантомним болям греків: країна - Північна Македонія, а мешканці - МАКЕДОНЦІ. Якщо повертається язик називати мешканців Румунії (Romania) - римлянами, а московитів - Руссю (Russia), то які можуть проблеми з македонцями?
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