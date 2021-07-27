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Футбольный Бог Северной Македонии. Сегодня день рождения у Горана Пандева
Ему исполняется 38 лет – мыслей о завершении карьеры у него, видимо, пока нет
Getty Images / Global Images Ukraine
Горан Пандев родился 27 июля 1983 года (Струмица, СР Македония, СФРЮ). Нападающий клуба "Дженоа" и сборной Северной Македонии – рекордсмен своей национальной команды по количеству сыгранных матчей (122) и ее лучший бомбардир в истории (38 голов).
Форвард является автором первого гола сборной Северной Македонии на чемпионатах Европы. После ЕВРО-2020 Пандев завершил карьеру в сборной. Футболист выступал за "Интер", "Лацио", "Наполи" и "Галатасарай". Всего в его активе 101 гол и 56 ассистов в 473 матчах итальянского чемпионата.
Недавно стало известно, что Горан продлит трудовой договор с "Дженоа". Он хочет насладиться сезоном, в рамках которого болельщики будут присутствовать на трибунах.
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